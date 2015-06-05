الأمم المتحدة تطالب بمساعدات نصف المليار دولار للعراق

طفل معاق تحمله أمه في العراق ـ ارشيف

أطلقت الأمم المتحدة مناشدة لجمع نصف المليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية المتصاعدة في العراق. وحذرت المنظمة الدولية، خلال اجتماع في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، من اضطرارها إلى غلق أكثر من نصف عمليات المساعدات التابعة لها في العراق، إذا لم يتم ضخ أموال جديدة بصورة فورية.



من ناحية أخرى قتل 18 من قوات الجيش والحشد الشعبي, وأصيب 6 في هجمات لتنظيم الدولة استهدفت مقار عسكرية بمناطق الرعود والبوعساف والكسارات شمال شرقي الكرمة قرب الفلوجة.



من جانبه قال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار إن تعزيزات عسكرية من الجيش ومليشيا الحشد الشعبي وصلت إلى الأنبار، في إطار التحضيرات لعملية استعادة السيطرة عليها.