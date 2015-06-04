وفاة نبيل المغربي ، أقدم سجين سياسي مصري

جنازة نبيل المغربي – أقدم السجناء الساسيين في مصر

شيعت مساء الخميس جنازة نبيل المغربي – أقدم سجين سياسي في مصر عن عمر ناهز الثانية والسبعين – عقب وفاته داخل المستشفى حيث تم نقله للمستشفى قبل عشرة أيام ، بعد إصابته بوعكة صحية وتدهور صحته نتيجة إصابته بالسرطان.

كانت مصادر أمنية بقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية ، أفادت بأن نبيل المغربى أقدم سجين سياسى في البلاد توفى داخل مستشفى سجن طره، الذي نقل إليه لتلقي العلاج من محبسه بسجن العقرب.

جدير بالذكر أن نبيل المغربي أحد المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهرى" أصيب بوعكة صحية قبل بدء جلسة محاكمته ضمن 68 متهما آخرين منهم 54 حاضرا، و14 غيابيًا، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم "القاعدة"، لاتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة،

كان المغربي اعتقل في الخامس والعشرين من سبتمبر 1981 ، مع تطبيق الجهاز الأمني للرئيس السادات، بقيادة النبوي إسماعيل، حملة اعتقالات سبتمبر الشهيرة، وكان ضمن المتهمين في القضية رقم 462 لسنة 1981 حصر أمن دولة عليا المعروفة باسم قضية تنظيم الجهاد، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عامًا و تجاوز هذه المدة بـ 5سنوات وبضع شهور.