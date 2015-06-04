محاكمة قرن لمبارك وحده.. بعد براءة نجليه والعادلي

الرئيس المخلوع حسني مبارك

قضت محكمة النقض الخميس بإلغاء كافة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ببراءة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك من الاتهامات المنسوبة إليهم.

وحددت المحكمة 5 نوفمبر القادم لبدء إعادة المحاكمة

وتتعلق التهم بوقائع قتل متظاهري ثورة يناير 2011 ، والعدوان على المال العام والإضرار العمد به، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "محاكمة القرن".

وأمرت المحكمة برئاسة المستشار أنور محمد جبري نائب رئيس محكمة النقض، بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد محاكمة جنائية بمعرفتها، لتصدر في ختام تلك المحاكمة حكما نهائيا وباتا في موضوع القضية لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضي.. وحددت المحكمة جلسة 5 نوفمبر المقبل لنظر موضوع القضية.

ورفضت المحكمة الطعون المقدمة من المحامين المدعين بالحقوق المدنية على الأحكام الصادرة بالبراءة.

وجاء حكم محكمة النقض في ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي لصالح مبارك ونجليه وبقية المتهمين في القضية.. حيث كانت النيابة قد سبق وقدمت 32 وجها (سببا) للطعن على تلك الأحكام، وطالب بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع (الفصل في الاتهام بمعرفة محكمة النقض) عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.

ويعد هذا الحكم بداية لمحاكمة جنائية جديدة – وأخيرة – تباشرها محكمة النقض بنفسها، بحق مبارك.

فيما قررت المحكمة براءة كل من علاء وجمال مبارك ، ونجليه، وحبيب العادلي ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق من التهم المنسوبه إليهم .

