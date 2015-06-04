غضب بين أنصار مبارك بعد قرار إعادة محاكمته

انتابت حالة من الغضب الشديد أنصار الرئيس المخلوع "حسني مبارك" بعد قرار محكمة النقض بقبول طعن النيابة على حكم براءته في قضية قتل المتظاهرين.

ورفع المؤيدون صورا لمبارك، ولافتات تهاجم ثورة الخامس والعشرين من يناير، ورددوا هتافات تصفها بالمؤامرة، بالإضافة إلى هتافات "يادي الذل ويادي العار، قال بيحاكموا الطيار". وقاموا بالاعتداء على أحد المعارضين بعد هتافه ضد مبارك.

وفسر أحد المحامين حكم المحكمة، قائلا إن القضية ستنظر أمام محكمة النقض نفسها، وليس أمام محكمة جنايات أخرى، ويتم تقديم المرافعات فيها من البداية، وكأن القضية تعرض لأول مرة.