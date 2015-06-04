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غارات للتحالف على أهداف للحوثيين في مناطق متفرقة

4/6/2015

استمرار قصف المواقع الحوثية في اليمن

نقل مراسل الجزيرة عن مصدر عسكري يمني قوله إن 18 مسلحا من الحوثيين قتلوا في غارات للتحالف على مقر اللواء أول حماية رئاسة.

وقال شهود عيان إن حوالي 12 غارة جوية أصابت خلال الليلة الماضية مستودعات للسلاح حول القصر الرئاسي في العاصمة اليمنية مما تسبب بانفجارات كبيرة.

 وذكر سكان إن قصف طيران التحالف العربي أصاب المعبر الحدودي الرئيسي بين السعودية واليمن وتسبب في هدم مركز الجمارك في الجانب اليمني في مديرية حرض في أقصى شمال البلاد.

وأضاف السكان أن الغارات الجوية أصابت قاعدة بحرية أيضا ومقر القيادة البحرية اليمنية في مدينة الحديدة الغربية المطلة على البحر الأحمر.

كما قصفت قوات التحالف معسكر "القشلة" ومعسكر "سامة" في "ذمار" جنوب صنعاء.

فيما تستمر الاشتباكات بين قوات المقاومة الشعبية من جانب، وميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع على عبدالله صالح، من جانب آخر، في عدن وتعز ومأرب والضالع. وتمكنت المقاومة من صد محاولات تسلل قامت بها مليشيات الحوثي وقوات صالح في مناطق "جعولة" و"بئر فضل"، كما سيطرت على مناطق في شمال عدن. في الوقت الذي تشهد المدينة استمرار موجات نزوح السكان منها.

وشيع أهالي مدينة "إب" جثمان "أمين الرجوي" القيادي بحزب الإصلاح، والذي استخدمته مليشيا الحوثي كدرع بشري في موقع عسكري بمدينة ذمار.

وعلى الصعيد السياسي .. قال مسؤول كبير في جماعة الحوثيين باليمن، إن الجماعة ستشارك في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف في 14 يونيو حزيران المقبل بلا شروط مسبقة.

 

وقال "ضيف الله الشامي" في تصريحات لوكالة رويترز إنهم سيدعمون جهود الأمم المتحدة لإدارة حوار يمني بدون أي شروط."

كانت حكومة الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" قد أعلنت موافقتها على المشاركة في المحادثات، بعد تأجيلها مرتين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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