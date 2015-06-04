خبراء: السلفى أكثر من 3 مرات يوميا يصيب بالهوس

مقدما البرنامج أحمد صبحي وعمر فياض وصورة سيلفي أثناء الحلقة

ذهب خبراء في شبكات التواصل الاجتماعي إلى أن ظاهرة "السيلفي"، أو تصوير الفرد ساهمت في ارتفاع نسبة المشاركة على وسائل التواصل الإجتماعي.

وخلال الحلقة قام مقدم الحلقة أحمد صبحي بأخذ صورة سلفي مع زميله عمر فياض، وضيف الحلقة محمد الأنصاري ، كنوع من المعايشة لموضوع الحلقة.

ولاقت الصورة مشاركة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه قال محمد الأنصارى – محلل شبكات التواصل الاجتماعى- إن السلفى من أهم العوامل التى تؤدى إلى كثرة مشاهدة مواقع التواصل الاجتماعى, مشيرا إلى أن السلفى ظاهرة يتعامل بها الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى تقليدا لبعض المشاهير .

ومن جانبها قالت الخبيرة الإجتماعية ومديرة التنمية البشرية نسرين خوري إن السلفى يعد ظاهرة بسبب الانتشار الكثيف للهواتف المحمولة .

وتابعت قائلة ، إن نسبة استخدام الرجال للسلفى بلغت 17 %، بينما بلغت لدى النساء10 % فقط ، حيث زاد استخدام الرجال للسلفى بسبب جرأتهم وحصولهم على حرية كاملة فى نشر صورهم .

واستكملت أن السلفى يسبب هوسا لدى الشباب, وأوضحت أنه اذا صور الشخص نفسه أكثر من 3 صور يصاب بهوس، بسبب حبه لنشر تللك الصور، وقد يؤدى الى إدمان فى الاستخدام .

واختتمت الخبيرة الاجتماعية، حديثها مطالبة أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم، ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ، وتنمية الوازع الدينى لعدم تعدى الحدود فى نشر الصور السلفى التى تخالف الشرع.