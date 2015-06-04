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جولة جديدة من مفاوضات النووي الإيراني

4/6/2015

منشآت نووية إيرانية
 

بدأت الخميس في العاصمة النمساوية فيينا، الجولة السادسة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1، الرامية إلى صياغة النص النهائي للاتفاق الإطاري حول البرنامج النووي الإيراني، الذي توصل إليه الطرفان في أبريل/ نيسان الماضي.

ويشارك في المفاوضات من الجانب الإيراني، مساعدا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وماجد رافنجي. ومن جانب مجموعة 5+1، التي تضم الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا، نائبة الممثلة السامية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، هيلجا شميدت، ومستشارة وزارة الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان، ومساعدو وزراء خارجية الدول الأخرى. كما تستمر المفاوضات بين الطرفين فيما يتعلق بالتفاصيل التقنية للاتفاق.

تأتي المحادثات كمحاولة للتغلب على الخلافات الباقية مع اقتراب مهلة غايتها 30 يونيو/ حزيران للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وتوصلت إيران والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين الى اتفاق إطار في الثاني من أبريل/ نيسان، لكن ظلت نقاط أساسية عالقة تحتاج إلى حسم، منها دخول مفتشي الامم المتحدة إلى مواقع عسكرية إيرانية وموعد رفع العقوبات المفروضة على إيران، ووضع جدول زمني للوتيرة التي ترفع بها العقوبات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن "عباس عراقجي" نائب وزير الخارجية الإيراني قوله لدى وصوله الى فيينا لاستئناف المحادثات "أمامنا بضعة اسابيع ونأمل في التوصل الى اتفاق نهائي بحلول مهلة 30 يونيو بل ربما قبل ذلك. حدث تقدم لكن لا يزال امامنا طريق صعب".

ورفض المرشد الأعلى للثورة الإيرانية "آية الله علي خامنئي" وكبار القادة العسكريين الإيرانيين رفضا قاطعا السماح بدخول المفتشين إلى مواقع عسكرية بموجب أي اتفاق يحد من أنشطة البرنامج النووي الإيراني.

وقال عراقجي "لن تقبل إيران تفتيش مواقع غير نووية وعسكرية والدخول إليها" وأوضح أن الدخول بموجب الضوابط التي يضعها الإيرانيون وتحت إِشرافهم لا يعني تفتيشا. وأضاف "نحن نحاول ان نضع بعض القواعد للدخول بضوابط الى مواقع غير نووية".

وقالت فرنسا الاسبوع الماضي إنها مستعدة لتعطيل التوصل الى تسوية نووية نهائية ما لم تسمح إيران بدخول المفتشين لكل المنشآت، بما في ذلك المواقع العسكرية.

ولمح مسؤولون إيرانيون وفرنسيون إلى إمكانية تمديد المهلة، لكن الولايات المتحدة قالت إنه يمكن التوصل الى اتفاق بحلول 30 يونيو حزيران.

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