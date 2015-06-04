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العطية: هناك أطرافا لاترغب في نجاح دولة عربية

4/6/2015

مؤتمر صحفي لوزيري خارجية قطر وتوني

اتهم وزير الخارجية القطري "خالد بن محمد العطية" (الخميس)  جهات (لم يذكرها)  بأنها لا تستطيع أن ترى دولة عربية تنجح، وقال إن هناك حقائق وأدلة تثبت أن هناك أطراف لديها نية مبيتة، وتعمل بعنصرية وأشار إلى احتفظ بلاده بتلك الأدلة لعرضها في الوقت المناسب" – على حد قوله .

وأوضح العطية في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التونسي "الطيب البكوش" في العاصمة تونس  أن قطر واثقة في الفيفا، وأن الملف القطري نجح وكان الأفضل . 

وأوضح الوزير القطري أن "صندوق الصداقة التونسي القطري" والذي تم إنشاؤه منذ عامين، ساهم في تمويل ألف مؤسسة وخلق ما يقارب 5 آلاف فرصة عمل، وهناك طموح لبلوغ 50 ألف فرصة عمل أخرى خلال السنوات القادمة.  

وفي ما يتعلق بالملف السياسي  الليبي ، أوضح  وزير الخارجية التونسي أن البلدين تتقاربان في الرؤى فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، مؤكداً دعمهما للحوار فيها، وفي الشأن السوري بيّن أن القتال على الأرض يزيد من تعقيد الأمور ويبعد الحل السياسي، أما في الأزمة اليمنية، اعتبر أنها "تدخل فيها عدة اعتبارات" مشدداً على أفضلية الحل السياسي.  

وفي السياق ذاته أوضح العطية "لا حل إلا الحل السياسي في ليبيا’ ‘لافتاً إلى أن موضوع الإرهاب وانتشاره في عدد من الدول العربية "لا يكفيه طائرات (في إشارة إلى مشاركة التحالف) ونحتاج لعمل على الأرض ليس عسكري فقط وإنما سياسي أيضاً".  

المصدر : الجزيرة مباشر
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