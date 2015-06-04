العطية : لا يمكن تجريد قطر من استضافة المونديال

أكد وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية الأربعاء أنه لا يمكن تجريد بلاده من حق تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 رغم مزاعم الفساد التي هزت الاتحاد الدولي (الفيفا).

مؤكدا أن "التحامل والعنصرية" وراء الهجوم على عرض قطر، وقال "لا يمكن تجريد قطر من هذا الحق. نثق في الإجراءات ونستحق الفوز"، مضيفا أن قطر ستكشف يوما ما "عمن يقف وراء الحملة الموجهة ضدها".

وتابع "يصعب جدا على البعض أن يستسيغ أن تنظم دولة عربية مسلمة هذه البطولة، كما لو كان هذا الحق بعيد المنال على دولة عربية"، واستكمل "أعتقد أن التحامل والعنصرية وراء حملة الهجوم على قطر".

وشدد على أن الحملة مستمرة ضد بلاده منذ وقت طويل، وأكد أن " قطر قدمت أفضل عرض. اجتزنا كل الإجراءات وفزنا لأننا قدمنا أفضل عرض".

وتلقى الفيفا لطمة موجعة الأسبوع الماضي مع الإعلان عن تحقيق أميركي بشأن مخالفات مالية مزعومة تعود إلى أكثر من عقدين سابقين.

كما فتحت السلطات السويسرية تحقيقا جنائيا بشأن منح حق تنظيم نهائيات كأس العالم عامي 2018 و2022 لروسيا وقطر على الترتيب، ونفت روسيا وقطر مرارا وتكرارا بشدة ارتكاب أي أخطاء.