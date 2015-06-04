البث الحي
منوعات

العطية : لا يمكن تجريد قطر من استضافة المونديال

4/6/2015

أكد وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية الأربعاء أنه لا يمكن تجريد بلاده من حق تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 رغم مزاعم الفساد التي هزت الاتحاد الدولي (الفيفا).

 مؤكدا أن "التحامل والعنصرية" وراء الهجوم على عرض قطر، وقال "لا يمكن تجريد قطر من هذا الحق. نثق في الإجراءات ونستحق الفوز"، مضيفا أن قطر ستكشف يوما ما "عمن يقف وراء الحملة الموجهة ضدها".

وتابع "يصعب جدا على البعض أن يستسيغ أن تنظم دولة عربية مسلمة هذه البطولة، كما لو كان هذا الحق بعيد المنال على دولة عربية"، واستكمل  "أعتقد أن التحامل والعنصرية وراء حملة الهجوم على قطر".
وشدد على أن الحملة مستمرة ضد بلاده منذ وقت طويل، وأكد أن " قطر قدمت أفضل عرض. اجتزنا كل الإجراءات وفزنا لأننا قدمنا أفضل عرض".

وتلقى الفيفا لطمة موجعة الأسبوع الماضي مع الإعلان عن تحقيق أميركي بشأن مخالفات مالية مزعومة تعود إلى أكثر من عقدين سابقين.

كما فتحت السلطات السويسرية تحقيقا جنائيا بشأن منح حق تنظيم نهائيات كأس العالم عامي 2018 و2022 لروسيا وقطر على الترتيب، ونفت روسيا وقطر مرارا وتكرارا بشدة ارتكاب أي أخطاء.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

إماراتي من الأسرة الحاكمة يشتري نصف أسهم نادٍ إسرائيلي يعادي العرب

الشيخ الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان أثناء توقيع العقد مع الجانب الإسرائيلي (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)