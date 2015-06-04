البحث عن إسراء الطويل عبر .. السوشيال ميديا

الناشطة المختفية – إسراء الطويل

إسراء الطويل فين؟.. بهذا التساؤل بدأ والد الناشطة إسراء "تدوينتة" على صفحتة في "فيسبوك" عن اختفاء ابنتة الاثنين الماضي، خلال تنزهها على "كورنيش النيل" مع أصدقائها، ، ولم يستدل على مكانهم حتى الآن ..

والد "إسراء" حمل مسؤولية اختفاء ابنتة للمسؤولين المصريين، وقال إن إسراء مصابة وعرجاء، لا تستطيع المشي إلا خطوات بسيطة داخل المنزل، وإنها اختفت يوم 1 يونيو الساعة 10 مساء، وكانت على كورنيش النيل، وبحوزتها كاميرا.

وأضاف والد "إسراء" عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"ابنتي لا يعادلها شيء في الدنيا، وكل مسؤول في الدولة مسؤول عن سلامة ابنتي.. وحذر قائلا "لا تجبرونا على أن نخرج عن طبيعتنا، ونفعل ما لا يرضي أحدا".

مستخدموا السوشيال ميديا، تفاعلوا مع اختفاء إسراء الطويل وأصدقاءها، على عبر إطلاق هاشتاج #شباب_كوبرى_النيل_فين، وهاشتاج #اسراء_الطويل , في محاولة منهم لمعرفة مكانها .

كما دونوا تغريدات للتضامن مع والدها ولإدانة الخاطفين فيما أشارت بعض التغريدات إلى أن جميع الشباب معرضون للخطف والاختفاء القسري الذي أشار العديد من المغردين إلى تفشيه بصورة غير مسبوقة .

وأشارت دعاء الطويل شقيقة "إسراء "عبر تغريدة لها على الفيس بوك إلى أن جهات حقوقية رصدت 150 حالة اختفاء قسري خلال يوم 1 يونيو من مدينة 6 أكتوبر ومنطقة المعادي، بينهم 16 فتاة، خلال حملة مداهمات ، ولم يستدل على أماكن معظم المختفين، ومن بينهم "إسراء.

ويقول نشطاء إن الاختفاء القسري بات ظاهرة متكررة منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، مشيرين إلى أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام فقط تجاوز عدد هذه الحالات أكثر من 600 حالة دون إذن من النيابة العامة ودون تهمة محددة .

وكانت اللجنة المعنية بحالات الإخفاء القسري بالأمم المتحدة أصدرت نداء عاجلا طالبت فيه السلطات المصرية بالكشف عن مصير مئات من حالات الاختفاء القسري في البلاد.

كما طالبت رابطة الاختطاف والاختفاء القسري الدولية الحكومة المصرية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي تجرم هذه الممارسة في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.