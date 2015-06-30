البث الحي
منوعات

ويكيليكس تكشف تجسس أمريكا على وزراء اقتصاد فرنسا

30/6/2015

ويكيليكس تكشف تجسس أمريكا على وزراء اقتصاد فرنسا

 

كشفت وثائق سرية نشرها موقع "ويكيليكس"، تنصت وكالة الأمن القومي الأمريكي، على وزراء اقتصاد فرنسا بين عامي 2004- 2012.

وأوضحت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية نقلًا عن الوثائق الجديدة، "أنَّ الولايات المتحدة اهتمّت في تنصتها على العقود والتفاهمات التجارية التي أجرتها وكانت ستجريها فرنسا في مجال الطاقة والكهرباء والغاز والطاقة النووية والنقل والصحة والتقنية الحيوية".

وتشير الوثائق إلى تتبع وكالة الأمن القومي الأمريكي أنشطة فرنسا الاقتصادية في مجموعة الثمان ومجموعة العشرين، خطوة خطوة، إلا أنَّ الوثائق لم تذكر اسم أي شركة، وفق الصحيفة الفرنسية.

وكان موقع ويكيليكس قد نشر، خلال الأيام الماضية، وثائق تدّعي تنصت الولايات المتحدة، وتحديدا وكالة الأمن القومي الأمريكي، على المكالمات الهاتفية لثلاثة رؤساء فرنسيين (جاك شيراك، ونيكولا ساركوزي، وفرانسوا هولاند)، بين عامي 2006- 2012، ما تسبب بحدوث زعزعة في العلاقات بين البلدين، استدعى على إثرها وزير الخارجية الفرنسي السفير الأمريكي في باريس، طالبًا منه معلومات حول عملية التنصت.

المزيد من منوعات

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

ماكرون: فرنسا ستبيع السلاح لمصر بغض النظر عن سجل حقوق الإنسان (فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)