ويكيليكس تكشف تجسس أمريكا على وزراء اقتصاد فرنسا

كشفت وثائق سرية نشرها موقع "ويكيليكس"، تنصت وكالة الأمن القومي الأمريكي، على وزراء اقتصاد فرنسا بين عامي 2004- 2012.

وأوضحت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية نقلًا عن الوثائق الجديدة، "أنَّ الولايات المتحدة اهتمّت في تنصتها على العقود والتفاهمات التجارية التي أجرتها وكانت ستجريها فرنسا في مجال الطاقة والكهرباء والغاز والطاقة النووية والنقل والصحة والتقنية الحيوية".

وتشير الوثائق إلى تتبع وكالة الأمن القومي الأمريكي أنشطة فرنسا الاقتصادية في مجموعة الثمان ومجموعة العشرين، خطوة خطوة، إلا أنَّ الوثائق لم تذكر اسم أي شركة، وفق الصحيفة الفرنسية.

وكان موقع ويكيليكس قد نشر، خلال الأيام الماضية، وثائق تدّعي تنصت الولايات المتحدة، وتحديدا وكالة الأمن القومي الأمريكي، على المكالمات الهاتفية لثلاثة رؤساء فرنسيين (جاك شيراك، ونيكولا ساركوزي، وفرانسوا هولاند)، بين عامي 2006- 2012، ما تسبب بحدوث زعزعة في العلاقات بين البلدين، استدعى على إثرها وزير الخارجية الفرنسي السفير الأمريكي في باريس، طالبًا منه معلومات حول عملية التنصت.