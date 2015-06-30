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فصائل المقاومة الفلسطينية: الأمم المتحدة شريكة في حصار غزة

30/6/2015

مؤتمر الفصائل الفلسطينية
 

حمّل خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن توقيف السفينة "ماريان" ومنعها من الوصول لشاطئ غزة، ضمن حملة "أسطول الحرية 3" التي تهدف لكسر الحصار عن القطاع.

وأضاف البطش، خلال مؤتمر لعدد من فصائل المقاومة الفلسطينية، تعليقا على اعتراض إسرائيل أسطول الحرية، أن الأمم المتحدة شريكة في الحصار على قطاع غزة، بسبب امتناعها عن توفير الحماية لسفن الأسطول، رغم امتلاكها قوات دولية، وسماحها بما سماها "القرصنة البحرية الإسرائيلية" رغم محاربتها للقرصنة في أماكن أخرى مثل الصومال.

وأكد البطش أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإمكانهم إنهاء الحصار إذا أرادوا ذلك، مثلما فعلوا في اليمن، وتمكنوا حينها من إرسال مساعدات إنسانية للشعب اليمني. داعيا الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" إلى تفعيل الحماية الدولية للسفن، كما طالب الدول التي ينتمي إليها نشطاء أسطول الحرية بالتدخل لمنع إسرائيل من احتجازهم.

وقدم البطش الشكر لمنظمي أسطول الحرية، ولكل من حاول تقديم المساعدة لقطاع غزة، معتبرا أن مجرد تحريكه انتصار رمزي ضد إسرائيل، متوعدا إسرائيل بمحاولة جديدة لإنهاء الحصار.

المصدر : الجزيرة مباشر
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