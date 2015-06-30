ظاهرة مثيرة تشهدها مصر والإمارات اليوم

قال المعهد الفلكي الدولي إن الساعات القادمة ستشهد ظاهرة فلكية نادرة، ومثيرة إذ يقترب كوكب الزهرة من كوكب المشتري بشكل كبير جدا مساء اليوم، بحيث يمكن رؤية هذا الحدث بشكل واضح جدا بالعين المجردة في جهة الغرب بعد غروب الشمس في عدد من الدول منها مصر والأمارات.

ويعد كوكب الزهرة من ألمع الأجرام في السماء بعد الشمس والقمر، بل يمكن رؤيته بالعين المجردة في وضح النهار إذا عرف موضعه، بينما يعد المشتري الألمع بعد الزهرة، وبالتالي فإن هذه الظاهرة التي تسمى فلكيا بالاقتران عبارة عن اجتماع أو تقارب كبير جدا بين هذين الجرمين السماويين المتألقين.

ويتميز شهر يوليو -الذي يبدأ غدا- بحسب بيان المعهد الفلكي الدولي- بالعديد من الظواهر الفلكية التي تستحق المتابعة والرصد، إذ سيصبح القمر بدرا يوم الخميس 2 يوليو، في حين سيكون القمر بالقرب من النجمة اللامعة التي تسمى الدبران ليلة 12 على 13 يوليو.

ونجم الدبران هذا هو ألمع نجوم برج الثور، وسيكون القمر حينها في طور هلال آخر الشهر، وبالتالي يمكن رؤية هذا الحدث في جهة الشرق قبل طلوع الفجر بقليل.

ويمكن لجمهور الجزيرة مباشر تلك اللحظة ومشاركتنا على sharkna@aljazeera.net