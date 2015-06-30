جولة على جبهات معركة "عاصفة الجنوب" في درعا

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الاشتباكات الدائرة بين قوات المعارضة السورية وبين قوات النظام في عدة جبهات ضمن معركة "عاصفة الجنوب" بدرعا.

و قال الملازم أول "أبو غسان" أحد المسئولين العسكريين في "كتائب حوران" في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر، إنه تم تدمير بعض الآليات العسكرية وناقلة جند، إضافة إلى استهداف سيارة إسعاف تابعة لقوات النظام، موضحا أن المهمة الأساسية هي قطع الطريق الدولي ومنع أي تعزيزات أوتحركات لقوات جيش النظام داخل مدينة درعا.

وفي السياق ذاته، قال مسئول عسكري آخر ويدعى الملازم أبو ماهر إن الاشتباكات الدائرة في محيط مدينة درعا مستمرة منذ ثلاثة أيام، وقد تم تحرير عدة مناطق سكنية إضافة إلى بعض الحواجز الأمنية بدرعا.