البث الحي
منوعات

تسلسل زمني بأهم الأحداث في مصر منذ 30 يونيو 2013

30/6/2015

تحل الثلاثاء الذكرى الثانية لمظاهرات 30 يونيو عام 2013، والتي أدت إلى قيام وزير الدفاع في ذلك الوقت "عبد الفتاح السيسي" بعزل الدكتور محمد مرسي من منصبه. كما أدت إلى العديد من الأحداث الكبرى والاضطرابات المستمرة حتى الآن.

وفيما يلي استعراض لأهم المحطات والأحداث على مدار العامين الماضيين.

في الثلاثين من  يونيو 2013  خرجت تظاهرات ضد الرئيس الأسبق  محمد مرسي.

3  يوليو 2013: وزير الدفاع يعلن الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي.

4 يوليو 2013: رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور يؤدي اليمين الدستورية كرئيس مؤقت.

8 يوليو 2013: قوات الجيش تقتل عشرات المدنيين أمام دار الحرس الجمهوري.

26 يوليو 2013: تظاهر الآلاف من مؤيدي الانقلاب استجابة لدعوة السيسي لتفويضه لمحاربة ما سماه "الإرهاب المحتمل".

27  يوليو 2013: قوات الجيش تقتل عشرات الرافضين للانقلاب أمام النصب التذكاري، فيما عرف ب"مذبحة المنصة".

14 أغسطس 2013: قوات الجيش والشرطة تفض اعتصامي رابعة والنهضة مخلفة آلاف القتلى والجرحى.

19 أغسطس 2013: مقتل 25 جنديا من الشرطة بهجوم على ناقلتهم بسيناء.

5  سبتمبر 2013: نجاة وزير الداخلية "محمد إبراهيم" من محاولة اغتيال بالقاهرة.

6  أكتوبر 2013: قوات الأمن تقتل وتصيب العشرات بالقاهرة.

24  ديسمبر 2013: مقتل 15 شرطيا بتفجير استهدف مديرية أمن الدقهلية.

18 يناير 2014: لجنة الانتخابات تعلن إقرار الدستور بنسبة تجاوزت 98 %.

13 فبراير 2014: بوتين يلتقي السيسي في روسيا ويدعم ترشحه  للرئاسة.

10 مارس 2014: السيسي يعلن عن مشروع المليون وحدة سكنية.

3 يونيو 2014: لجنة الانتخابات تعلن فوز السيسي برئاسة الجمهورية.

5 أغسطس 2014: السيسي يفتتح العمل بتفريعة جديدة لقناة السويس.

24 أكتوبر 2014:  مقتل 30 جنديا بانفجار سيارة مفخخة بسيناء.

29 يناير 2015: مقتل 30 شخصا أغلبهم جنود في هجمات لمسلحين.

16 مارس 2015: السلطات المصرية تنظم مؤتمرا اقتصاديا كبيرا في شرم الشيخ.

2 أبريل 2015: مقتل 23 على الأقل في خمس هجمات ضد الجيش في سيناء.

29 يونيو 2015: مقتل النائب العام هشام بركات إثر تفجير استهدف موكبه.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

ماكرون: فرنسا ستبيع السلاح لمصر بغض النظر عن سجل حقوق الإنسان (فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)