تسلسل زمني بأهم الأحداث في مصر منذ 30 يونيو 2013

تحل الثلاثاء الذكرى الثانية لمظاهرات 30 يونيو عام 2013، والتي أدت إلى قيام وزير الدفاع في ذلك الوقت "عبد الفتاح السيسي" بعزل الدكتور محمد مرسي من منصبه. كما أدت إلى العديد من الأحداث الكبرى والاضطرابات المستمرة حتى الآن.

وفيما يلي استعراض لأهم المحطات والأحداث على مدار العامين الماضيين.

في الثلاثين من يونيو 2013 خرجت تظاهرات ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي.

3 يوليو 2013: وزير الدفاع يعلن الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي.

4 يوليو 2013: رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور يؤدي اليمين الدستورية كرئيس مؤقت.

8 يوليو 2013: قوات الجيش تقتل عشرات المدنيين أمام دار الحرس الجمهوري.

26 يوليو 2013: تظاهر الآلاف من مؤيدي الانقلاب استجابة لدعوة السيسي لتفويضه لمحاربة ما سماه "الإرهاب المحتمل".

27 يوليو 2013: قوات الجيش تقتل عشرات الرافضين للانقلاب أمام النصب التذكاري، فيما عرف ب"مذبحة المنصة".

14 أغسطس 2013: قوات الجيش والشرطة تفض اعتصامي رابعة والنهضة مخلفة آلاف القتلى والجرحى.

19 أغسطس 2013: مقتل 25 جنديا من الشرطة بهجوم على ناقلتهم بسيناء.

5 سبتمبر 2013: نجاة وزير الداخلية "محمد إبراهيم" من محاولة اغتيال بالقاهرة.

6 أكتوبر 2013: قوات الأمن تقتل وتصيب العشرات بالقاهرة.

24 ديسمبر 2013: مقتل 15 شرطيا بتفجير استهدف مديرية أمن الدقهلية.

18 يناير 2014: لجنة الانتخابات تعلن إقرار الدستور بنسبة تجاوزت 98 %.

13 فبراير 2014: بوتين يلتقي السيسي في روسيا ويدعم ترشحه للرئاسة.

10 مارس 2014: السيسي يعلن عن مشروع المليون وحدة سكنية.

3 يونيو 2014: لجنة الانتخابات تعلن فوز السيسي برئاسة الجمهورية.

5 أغسطس 2014: السيسي يفتتح العمل بتفريعة جديدة لقناة السويس.

24 أكتوبر 2014: مقتل 30 جنديا بانفجار سيارة مفخخة بسيناء.

29 يناير 2015: مقتل 30 شخصا أغلبهم جنود في هجمات لمسلحين.

16 مارس 2015: السلطات المصرية تنظم مؤتمرا اقتصاديا كبيرا في شرم الشيخ.

2 أبريل 2015: مقتل 23 على الأقل في خمس هجمات ضد الجيش في سيناء.

29 يونيو 2015: مقتل النائب العام هشام بركات إثر تفجير استهدف موكبه.