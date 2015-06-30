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المرزوقي عقب الإفراج عنه : هنكمل المشوار

30/6/2015
 المنصف المرزوقي عقب الإفراج عنه (الجزيرة مباشر)

وصل الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي إلى مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس صباح الثلاثاء ، بعد يومين من اعتقاله على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد.

وقال المرزوقي عقب وصوله إلى المطار، إن  ما حدث في إسرائيل كان عملية قرصنة واضحة, حيث هاجمت قوات الاحتلال السفينة, وهي في المياة الدولية .

وأضاف : ما حدث يدفعنا لمواصلة المشوار والعمل على كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأشار إلى أن  مهاجمة السفينة واقتيادها إلى ميناء أسدود تم في ظروف صعبة، وتابع إلا أننا كنا نتوقع ما هو أصعب من ذلك وسنكمل المشوار

وكان المرزوقي وعدد من النشطاء الأوربيين على  متن السفينة السويدية( ماريان ) المتجهة لقطاع غزة للمشاركة في كسر الحصار المفروض على القطاع منذ ثماني سنوات ,

 إلا أن السلطات الإسرائيلية هاجمت السفينة مساء الأحد واقتادتها لميناء أسدود

وكان الجيش الإسرائيلي، سيطر فجر أمس الاثنين، على السفينة "ماريان"، إحدى السفن التابعة لأسطول الحرية 3، التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، لكسر الحصار المفروض عليها منذ عام 2007، وكان الرئيس التونسي السابق  على متنها.

ويتكون أسطول الحرية الثالث من 5 سفن  , أولاها  السفينة "ماريان"، التي كان  على متنها المرزوقي، وثانيتها سفينة "جوليانو 2″، التي سميت تيمنًا بالناشط والسينمائي الإسرائيلي، "جوليانو مير خميس"، الذي قُتل في جنين عام 2011، ، إضافةً إلى سفينتي "ريتشل"، و"فيتوريو"، وأخيرًا سفينة "أغيوس نيكالوس"، التي انضمت إلى الأسطول في اليونان.

المصدر : الجزيرة مباشر
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