السيسي : سننفذ أحكام الإعدام بالقانون

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه سيتم تنفيذ أحكام الإعدام والمؤبد بالقانون ، وتابع خلال مشاركته في تشيع جثمان النائب العام المستشار هشام بركات اليوم الثلاثاء ، حتي الأن لم تتخذ أي إجراءات استثنائية ولا نعمل لحساب أحد إلا المصريين.

وقال مخاطبا رجل القضاء "أوضاع المحاكم غير مناسبة للظروف الراهنة ونحن لم نتدخل في عملكم ولكن سننفذ القانون ".

وكان المستشار هشام بركات المدعى العام المصري قد لقي مصرعه أمس الثلاثاء عقب انفجار عبوة ناسفة في سيارته.

وشدد السيسي على أن النائب العام هو "صوت مصر" على حد قوله ، ولكن تقبل الدولة فيه العزاء الأن .

في إشارة للثأر لمقتل المدعى العام ، حيث أن تلك الكلمة لها دلالة لدي الشعب المصري ففي الموروث الثقافي تعني لا يقبل العزاء إلا إذا تم القصاص من الجاني.

وظهر السيسي وهو يلقي كلمته يحيط به أهل المستشار بركات في مشهد غير مألوف ، وعلل ذلك بأنه يريد أن يقف أهل المدعى العام بجواره كما كانوا يقفون بجوار المستشار بركات.



وأضاف قائلا "أقول لكل المصريين، إن المستشار هشام بركات مات ليعيش المصريين، ونحن لا نعمل لحساب أحد إلا المصريين، طالما أنتم على قلب رجل واحد ما عدا أهل الشر".

وشدد على أن بلاده تواجه الإرهاب وعلي رجال القانون العمل على أرساء قوانين لمجابهته

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