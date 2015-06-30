الرئاسة: تركيا لن تقبل تغيير البنية الديموغرافية بشمال سوريا

المتحدث باسم الرئاسة التركية – (الجزيرة مباشر)

قال إبراهيم كالن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إن هناك محاولات لتغيير البنية الديموغرافية في شمالي سوريا؛ إلا أن هذا غير مقبول لتركيا, مشيراً أن بلاده اقترحت منذ البداية إنشاء منظمة حظر طيران في شمالي سوريا، وما زالت على اتصال مع الدول المعنية في هذا الشأن.

وأضاف كالن في مؤتمر صحفي اليوم بشأن التطوريات في شمال سوريا أن حدود تركيا مفتوحة أمام الجميع في هذه الازمات الإنسانية؛ حيث إنها استقبلت أكثر من 200 ألف كردي في الآونة الأخيرة الذين لجؤوا إليها من عين العرب كوباني, مشيرا إلى أن هذه سياسة تركيا الواضحة في استقبال اللاجئين سواء من سوريا أو العراق.

وانتقد كالن حملات الدعاية السوداء التي تشنها بعض الأحزاب والجماعات ضد تركيا, قائلاً لها " أنتم تلعبون بالنار"، وتقومون بتلفيق الاتهامات ونحن لن نصمت حيال هذا, وأكد أن تركيا لها كامل الحق في حماية حدودها ومواطنيها، وأي إجراءات تتخذها على الحدود السورية التركية هدفها حماية أمن الحدود التركية.

وأشار إلى وجود علاقة " متينة " بين تنظيم الدولة الإسلامية والنظام السوري, بالإضافة إلى أن هناك العديد من التصريحات في الصحافة العالمية بشأن استخدام سوريا للتنظيم، وأنه هناك علاقة بينهم.

وأعلن كالن أن الجمهورية التركية جاهزة ولديها الإمكانات لتقديم الدعم للحكومة اليونانية والشعب اليوناني, مشيرا إلى أن اليونان دولة مجاورة، وأن تركيا تتمنى لها تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأعرب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية عن أسف تركيا البالغ إزاء الأنباء المتعلقة بقرار الصين حظر الصيام، وأداء العبادات على المسلمين الأوغور في إقليم تركستان الشرقية (شينغيانغ)، ذاتية الحكم، غربي الصين, مبيناً أنه تم إبلاغ السفير الصيني لدى أنقرة بقلق تركيا العميق جراء تلك الأنباء, وننتظر من السلطات الصينية أن تتخذ الإجراءات اللازمة وعدم ممارسة هذه الأعمال على طائفة الأوغور في الصين.