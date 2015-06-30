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الجيش التركي يواصل تعزيزاته العسكرية على الحدود مع سوريا

30/6/2015

تواصل التعزيزات العسكرية التركية على الحدود مع سوريا
 

أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية إلى ولاية "كيليس" الحدودية مع سوريا.

وانطلقت 32 دبابة، فضلا عن عربات وحافلات نقل الجنود، من قيادة اللواء المدرع الخامس، في ولاية غازي عنتاب، باتجاه بلدة إيلبيلي في كيليس، المتاخمة للحدود مع سوريا، حيث ستتمركز في النقاط المحددة لها في البلدة.

وكان الجيش التركي نشر الاثنين، مدرعات عسكرية في نقاط على الحدود مع سوريا، في ولايتي غازي عنتاب وكيلس التركيتين، جنوبي البلاد.

وقال "إبراهيم قالين" مساعد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إن أي إجراءات أمنية تتخذها تركيا على حدودها مع سوريا ستهدف الى حماية أمن حدودها.

وأضاف "قالين" في مؤتمر صحفي "تفسير الإجراءات التي نتخذها المتصلة بأمن الحدود على أن ‘تركيا ستشترك في الحرب غير منطقي".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن نقلت وسائل إعلام محلية تقارير مفادها أن اردوغان يدرس إقامة منطقة عازلة على الحدود حيث تتنافس جماعة كردية مسلحة وإسلاميون متشددون على السيطرة.

فيما قامت مجموعة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بزراعة الألغام في المناطق الشمالية المحاذية للحدود التركية لمدينة "جرابلس" التابعة لمحافظة حلب السورية.

وقام العناصر بحفر خندق قبل مغادرتهم إلى مدينة جرابلس التي يسيطرون عليها، بعد فترة من زراعتهم للألغام في الأراضي المحاذية للحدود والمقابلة لولاية غازي عينتاب التركية.

وشددت القوات الأمنية التركية من إجراءاتها الاحترازية بعد اقتراب عناصر التنظيم من الشريط الحدودي.

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