وقفة احتجاج للعالقين في معبر رفح

نظم العشرات من العالقين في معبر رفح وقفة احتجاج على بوابة المعبر ، طالبوا فيها السلطات المصرية بضرورة فتح المعبر ، ليتمكنوا من السفر .

وناشد بعض العالقين السلطات المصرية بفتح معبر رفح ولو لعدة أيام حتى يتمكنوا من العودة لأعمالهم و أهلهم خارج القطاع .

كما شرع العشرات من العالقين في قطاع غزة، بخوض إضراب مفتوح عن الطعام، أمام بوابة المعبر ، وذلك في خطوة احتجاجية على استمرار إغلاق المعبر أمام المسافرين.

وأكد المضربون عن الطعام أنهم سيواصلون إضرابهم عن الطعام حتى تفتح السلطات المصرية المعبر، وإنهاء معاناتهم، مطالبين السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق بضرورة التحرك الجاد والسريع والضغط من أجل فتح المعبر في كلا الاتجاهين في وجه العالقين من الحالات الإنسانية.

كان أحدث تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لمنظمة الأمم المتحدة "أوتشا"، أفاد بإن السلطات المصرية فتحت معبر رفح لمدة 5 أيام فقط، في الثلث الأول من العام الجاري 2015.