واشنطن: مقتل 10 آلاف من تنظيم الدولة

أبو بكر البغدادي زعيم الدولة االإسلامية

أعلن أنتوني بلينكن نائب وزير الخارجية الامريكي أن عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا والتي بدأت قبل تسعة أشهر أدت إلى مقتل أكثر من 10 آلاف من عناصر التنظيم.



وأضاف بلينكن -عقب اجتماع لدول التحالف منعقد في العاصمة الفرنسية باريس- أن تنظيم الدولة ما زال قادرا علي النهوض، والأخذ بزمام المبادرة؛ رغم التقدم الكبير الذي يحققه التحالف في حربه على التنظيم .



وأضاف " قلنا في بداية هذه الحملة قلنا إنها ستستغرق وقتا… وضعنا خطة تستمر ثلاثة أعوام مضت تسعة أشهر".



وكانت الدول العربية والغربية المشاركة في التحالف ضد تنظيم الدولة قد وافقت علي خطة عراقية لاستعادة الأراضي التي استولي عليها تنظيم الدولة وأخرها مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار التي أستولي عليها التنظيم قبل عشرة أيام.



واتهم حيدر البغدادي رئيس الوزراء العراقي الدول المشاركة في التحالف بعد تقديم المساعدات الكافية للتصدي لمن سماهم المتشددين المسلحين.



من جانبه قال الجنرال المتقاعد جون ألين مبعوث الرئيس الأمريكي باراك أوباما -المكلف بتنسيق عمليات التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية- اليوم الأربعاء إن نمو التنظيم له تبعات عالمية؛ وإذا لم يتم تحجيمه فقد "يفسد تقدم البشرية".



وأضاف -في مؤتمر صحفي اليوم عقد بالعاصمة القطرية الدوحة- أن التنظيم لا يعد مشكلة عراقية أو سورية فحسب؛ ولكنه مشكلة إقليمية قد تحدث تداعيات عالمية".



ودعا ألين كل القوى المناهضة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق أن تتوحد تحت سلطة الحكومة العراقية.

وقال إن مهمة التصدي لتدفق المقاتلين الأجانب ليست مهمة تركيا وحدها.