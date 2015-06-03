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نقابة المحامين المصريين تنظم إضرابا اعتبارا من السبت

3/6/2015

نقيب المحامين المصريين – سامح عاشور

قررت النقابة العامة للمحامين في مصر، تنظيم إضراب عام، السبت المقبل، ضد اعتداءات الشرطة على المحامين، والتي كان آخرها اعتداء نائب مأمور قسم شرطة فارسكور في دمياط، بالحذاء على محامٍ، وألحق به  إصابات جسيمة

وعقد المحامون، (الأربعاء)  مؤتمراً صحافياً حاشداً في النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، نددوا فيه بانتهاكات قوات الأمن بحق المحامين، وقال سامح عاشور نقيب المحامين: "ما زالت  الداخلية  تسير للخلف وتعود إلى سياسات ما قبل 25 يناير، والتخلي عن حماية المواطنين، وما حدث من اعتداء نائب مأمور فارسكور على محام بالحذاء جريمة وحشية".

وأضاف عاشور أن النقابة لن تتخلى عن المحامين، مشيراً إلى أنها قدمت البلاغات القانونية للنائب العام ووكلائه في دمياط، داعياً إلى الحل الحقيقي عبر إعادة بناء وهيكلة الداخلية، وقال: "إن وزير الداخلية هو المسؤول الأول".

وأكد أن "النقابة العامة ومجلسها والنقابات الفرعية فى حال انعقاد دائم، وسيسجل المحامون إضرابًا احتجاجيًا أمام المحاكم السبت القادم، وعلى كل نقيب فرعي متابعة الإضراب، ومن يخالفه من المحامين ستطبق عليه عقوبات"، مستثنياً المحامين المتابعين لقضايا السجناء.

المصدر : الجزيرة مباشر
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