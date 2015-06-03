ناشطة: الأفغانية في خطر إذا خرجت بغير "محرم"

قالت سكينة يعقوبي مدير المعهد الأفغاني تعليم النساء، إن المرأة الأفغانية عانت على مدار 35 عاما من عدم مشاركتها في العملية التعليمية؛ إذ لم يكن مسموح لها الألتحاق بالمدرسة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة "دفع دور المرأة للأمام في شرق أوسط غير مستقر .. الأمل الرئيسي للمرأة الأفغانية هو التعليم.

وتذهب سكينة إلى أن المرأة الأفغانية إذا تعلمت ستنتزع المجتمع من حالة الفرقة والفقر لأنها ستعمل ، كما أنها ستتمكن من المشاركة في المشهد السياسي والإقتصادي على حد قولها .

وتابعت أن المرأة الأفغانية تتعرض لمخاطر قد تصل لحد القتل إذا خرجت دون "محرم" (أي برفقة رجل يحرم عليها الزواج منه).

ومن جانبها قالت عائشة حاج ألمي من قيادات الحركة النسائية الصومالية إن الصوماليات يوجهن معارضة ذكورية حادة للمشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية .

وأشارت إلى أن المرأة الصومالية كان لها دور كبير في المصالحة الوطنية، وكانت لها رؤية حاولت العشائر الصومالية الحجر عليها إلا أن تصميمها على المضى في المصالحة كان هو الأبرز .