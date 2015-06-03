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ملك .. طفلة فلسطينية تخاطب العالم عن قضية وطنها

3/6/2015

ملك مطر – طفلة فلسطينية

ثلاث حروب طاحنة على قطاع غزة، عاشتها الطفلة الغزية ملك مطر (15 عاما)، بكل تفاصيلها المؤلمة، شعورها بالغضب لعدم مقدرتها على الدفاع عن الحق الفلسطيني، يدفعها أحيانا للخربشة على ورقة بيضاء لترسم لوحة فنية تعكس جزءا يسيرا من ذاك الغضب والحلم الذي يراودها، بإيصال رسالتها لأحرار العالم.

الطفلة الغزية تسعى أيضا إلى تصحيح ما يقف في طريقها من معلومات خاطئة عن القضية الفلسطينية يسعى الاحتلال لبثها بشكل دائم.

إرادة تلك الطفلة الفلسطينية دفعتها للبحث عن وسائل أخرى،  فوجدت ضالتها في إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باسم "History of Palestine"، لتخاطب العالم من خلالها رغم حداثة سنها وقلة خبرتها، وتراكم العقبات في طريقها، لكنها تجتهد لتصحح لهم الأخطاء، لتدافع وتحافظ عن الحق الفلسطيني الذي لم ينساه الكبار، ولن يفرط فيه الصغار .

المصدر : الجزيرة مباشر
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