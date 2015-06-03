ملابس الإعدام وشارات رابعة تستقبل السيسي في برلين
نظم المئات من معارضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورافضي الانقلاب العسكري وقفة مناهضة لزيارته لألمانيا أمام مقر الرئاسة ببرلين الأربعاء.
ورفع المتظاهرون شارات رابعة وصور الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ورددوا هتافات مناهضة للسيسي منها: "يسقط يسقط حكم العسكر " و"ارحل يا سيسي ".
وشارك بالوقفة عدد من الألمان الرافضين لما سموه الانتهاكات الحقوقية التي ترتكب في مصر ، كما ارتدى المتظاهرون ملابس حمراء في إشارة لتزايد أعداد أحكام الإعدام الصادرة ضد معارضي النظام الحالي .
وكان عدد من أعضاء الجالية المصرية نظموا وقفة مساء أمس أمام مقر إقامة السيسي ببرلين، ورددوا هتافات مناهضة له، وهتافات أخري باللغة الألمانية تندد باستقبال المستشارة الالمانية أنجليلا ميركل للسيسي، وقاموا بإلقاء بيان باللغة الألمانية أعلنوا فيه استمرار الحراك الثوري في مصر.
و وقعت مشادات بين مجموعة من الفنانين والإعلاميين المرافقين للسيسي في رحلته إلى المانيا وبين مناهضين لتلك الزيارة .
في المقابل نظم عدد من مؤيدي السيسي مظاهرة داعمة له تقدمها عدد من الفنانين والإعلاميين المرافقين له
ويقوم الرئيس المصري بزيارة إلى المانيا تستغرق يومين، وصاحبه فيها وفد كبير من الممثلات، والممثلين، والإعلاميين، ورجال الأعمال، وهو ما أثار موجة سخرية واسعة علي مواقع التواصل الاجتماعي .
وكانت صحف ومواقع ألمانية واسعة الانتشار قد علقت على زيارة السيسي بمانشيت "الديكتاتور في ألمانيا "
كما سبق وأن أعلن رئيس البرلمان الألماني في وقت سابق عن رفضه مقابلة السيسي احتجاجا على ما سماه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
المصدر : الجزيرة مباشر