ملابس الإعدام وشارات رابعة تستقبل السيسي في برلين

ورفع المتظاهرون شارات رابعة وصور الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ورددوا هتافات مناهضة للسيسي منها: "يسقط يسقط حكم العسكر " و"ارحل يا سيسي "

نظم المئات من معارضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورافضي الانقلاب العسكري وقفة مناهضة لزيارته لألمانيا أمام مقر الرئاسة ببرلين الأربعاء.

وشارك بالوقفة عدد من الألمان الرافضين لما سموه الانتهاكات الحقوقية التي ترتكب في مصر ، كما ارتدى المتظاهرون ملابس حمراء في إشارة لتزايد أعداد أحكام الإعدام الصادرة ضد معارضي النظام الحالي .

وكان عدد من أعضاء الجالية المصرية نظموا وقفة مساء أمس أمام

مقر إقامة السيسي ببرلين، ورددوا هتافات مناهضة له، وهتافات أخري باللغة الألمانية تندد باستقبال المستشارة الالمانية أنجليلا ميركل للسيسي، وقاموا بإلقاء بيان باللغة الألمانية أعلنوا فيه استمرار الحراك الثوري في مصر.

و وقعت مشادات بين مجموعة من الفنانين والإعلاميين المرافقين للسيسي في رحلته إلى المانيا وبين مناهضين لتلك الزيارة .