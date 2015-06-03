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لجنة الإغاثة باليمن تدعو لـ"هدنة " لتوصيل المساعدات

3/6/2015

دعت اللجنة العليا للإغاثة في اليمن إلى "هدنة حقيقية" تتيح إيصال المساعدات إلى المدن المنكوبة مطالبة الميليشيات الحوثية بالسماح بوصول المساعدات إلى محتاجيها. 

وطالب عضو اللجنة وزير النقل في الحكومة اليمنية بدر باسلمة في مؤتمر صحفي بالرياض بهدنة حقيقية تسمح بإيصال المساعدات إلى المدن المنكوبة وخاصة في عدن التي وصفها بأنها "باتت مدينة منكوبة لا تصلها مساعدات إنسانية كافية" بسبب الحصار المفروض عليها من الميليشيات الحوثية.

وأوضح باسلمة أن دور اللجنة يقتصر على التنسيق مؤكدا أنها لا تتسلم مساعدات مباشرة متهما الميليشيات الحوثية بأنها "استغلت الهدنة السابقة للتوسع والسطو على المواد الإغاثية ومنع وصولها إلى المناطق المحتاجة". 

وتقدر احصاءات الحكومة اليمنية عدد العالقين في الخارج بنحو 20 ألف شخص يتواجدون في دول مختلفة منذ فرض قوات التحالف الذي تقوده السعودية حظرا جويا على اليمن مع بدء الهجوم الجوي ضد الميليشيات الحوثية في 26 مارس الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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