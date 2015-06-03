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قصف حوثي لأحياء الأخوة والجمهوري والشماسي بتعز

3/6/2015

قصف حوثي على وسط تعز

 

أفاد مراسل "الجزيرة مباشر" عن سقوط قتيلين وأكثر من 18 جريحا من المدنيين جراء قصف ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح لأحياء الأخوة والجمهوري والشماسي وسط تعز .

 

وشن طيران التحالف عدة غارات على تجمعات لميليشيات الحوثي في منطقة سحار بمحافظة صعدة معقل الحوثيين، وسط أنباء عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.  كما استأنف طيران التحالف قصف مخازن الأسلحة في ألوية الصواريخ في فج عطان ودار الرئاسة وجبل النهدين ومعسكر 48 بمنطقة السواد جنوب صنعاء، فيما لا تزال طائرات التحالف تحلق بكثافة في سماء العاصمة اليمنية.

 

كما وجه طيران التحالف ضربات لميليشيات الحوثي، استهدفت تجمعاتهم ومستودعاتهم ، في مكتب التربية والبنك اليمني والمعهد المهني ومعسكر الحرس الجمهوري والمجمع الحكومي ومنزل محافظ صعدة والعديد من مواقعهم في مناطق العند والخفجي وصخيان.

المصدر : الجزيرة مباشر
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