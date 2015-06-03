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جنوب أفريقيا: من يدعى إننا دفعنا رشي عليه إثبات ذلك

3/6/2015
  وزير رياضة جنوب أفريقيا

قال وزير الرياضة بجنوب أفريفيا فكيل مبالولا إن بلاده لم تدفع رشي من أجل تنظيم بطولة كأس العالم عام 2010
وأشار خلال مؤتمر صحفي الأربعاء ،لرد على مزاعم فساد حول بطولة كأس العام عام 2010، أن بلاده حصلت
على مبلغ 70 مليون دولار من صندوق كأس العالم عام 2010 وقد استفادة القارة الأفريقية منها وليست الحكومة
وشدد على أن بلاده  لــم نـحـصــل عـلــى أي رد مــن الـولايـات الـمـتـحـدة بـشـأن هـذه الاتـهـامـات ومـن يـدعـي إنـنـا دفـعـنـا رشـوة عـلـيـه إثـبات ذلـك
يأتي المؤتمر بعد يوم  واحد من تقديم جوزيف بلاتر رئيس الفيفا استقالته من منصبه  ، وتوقيف السلطات السويسرية لسبعة من قيادات الإتحاد بدعوى اتهامهم في قضايا فساد ، وتسريب أحد الرسائل التى تدعى تقديم جنوب أفريقيا رشوة لنائب رئيس الفيفا

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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