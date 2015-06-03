جنوب أفريقيا: من يدعى إننا دفعنا رشي عليه إثبات ذلك

وزير رياضة جنوب أفريقيا

قال وزير الرياضة بجنوب أفريفيا فكيل مبالولا إن بلاده لم تدفع رشي من أجل تنظيم بطولة كأس العالم عام 2010

وأشار خلال مؤتمر صحفي الأربعاء ،لرد على مزاعم فساد حول بطولة كأس العام عام 2010، أن بلاده حصلت

على مبلغ 70 مليون دولار من صندوق كأس العالم عام 2010 وقد استفادة القارة الأفريقية منها وليست الحكومة

وشدد على أن بلاده لــم نـحـصــل عـلــى أي رد مــن الـولايـات الـمـتـحـدة بـشـأن هـذه الاتـهـامـات ومـن يـدعـي إنـنـا دفـعـنـا رشـوة عـلـيـه إثـبات ذلـك

يأتي المؤتمر بعد يوم واحد من تقديم جوزيف بلاتر رئيس الفيفا استقالته من منصبه ، وتوقيف السلطات السويسرية لسبعة من قيادات الإتحاد بدعوى اتهامهم في قضايا فساد ، وتسريب أحد الرسائل التى تدعى تقديم جنوب أفريقيا رشوة لنائب رئيس الفيفا