السيسي من ألمانيا: أعلم أن مرسي كان يقف مكاني هنا

لأول مرة منذ الإنقلاب العسكري الذي وقع بمصر في 30 يونيو 2013 يتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، "أعرف أنه كان هناك رئيسا مصريا سابقا يقف مكاني هنا، أعرف ذلك جيدا، وأعرف حساسية أحكام الإعدام لديكم "، لكن غاليبة أحكام الإعدام لا تنفذ والقانون المصري بيسمح بدرجات من التفاضي، على حد تعبيره.

ويذكر أن الرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب في مصر بعد ثورة يناير 2011، قام بزيارة إلى ألمانيا في فبراير ،2013 وعقد عدة اتفاقات مع ألمانيا وذلك قبل ثلاثة أشهر من الإطاحة به.

وتابع السيسي "الرئيس السابق مرسي فاز في انتخابات ديموقراطية وحقيقية ونزيهة بنسبة 51% ، ولكن الشعب لم يجد طريقه لعزله إلا من خلال الثورة عليه بعد عام واحد من حكمه ".

ولفت السيسي النظر إلى وجود درجات أخري من التقاضي، عقب صدور أحكام الإعدام ، ولمح إلى أنه يمكن أن يتدخل لوقف هذه الأحكام قائلا " أنا مش عاوز أقول ممكن أعمل إيه ولكن دعونا لا نستبق الأحداث".