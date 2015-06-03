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السيسي: أحكام الإعدام معظمها غيابية

3/6/2015
  عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لألمانيا

قال الرئيس المصر ي عبد الفتاح السيسي إن مصـر دولـة تحترم الدستور والقانون، وإنه لا يسـتطيـع التعقيـب علـى أحكام الإعدام، لكن قرارات الإحالـة للمفتـي ليـس لهـا
عـلاقـة بـالإعدام، وإن غالبيـة أحكام الإعدام غيابيـة.

وأردف قائلا خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل الإربعاء ، أن هناك درجات للتفاضي في مصر، ولـلـمـتـهميـن الحـق فـي نقض الأحكام الصادرة 

 وأضاف " أتفهم معارضة الألمان لأحكام الإعدام" ، وشدد على أن أمــن وســلام منطقة الشرق الأوسط يــمــس أمــن وســلام أوروبـــا بــأكــمــلـهـــا ، مشيرا إلى أن أحداث 30 يونيو 2013 (التي ترتب عليها الانقلاب العسكري في 3 يوليو) حمى مصر مما سماه  الفاشية الدينية في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة أخطار التطرف على حد قوله.

ومن جانبها، أشارت المستشارة الألمانية  إلى أن المباحثات مع الرئيس المصري شملت التعاون الاقتصادي، و الإمور المعقدة في الشرق الأوسط، ومحاولة إيجاد حل لهذه المشكلات، وأنه جرى الديث بخصوص بعض الأحكام التي صدرت بحق المعارضة. كما تناولت المباحثات العلاقات بين المسلمين والمسيحين في مصر ونقل التكنولوجيا الالمانية والوضع في سيناء، والأمن واستتباب الأمن.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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