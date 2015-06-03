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الاحتلال يفرق محتجين على احتفالات يهودية بالقدس

3/6/2015

اعتداءات على فلسطينيين محتجين على إقامة الاحتفال اليهودي

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطينيين احتشدوا في القدس احتجاجا على إقامة احتفالات مهرجان الأنوار اليهودي ، وقامت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز لتفريق الفلسطينيين المحتشدين في أنحاء المكان .

بدأت الفعاليات مع صلاة المغرب ومن المقرر أن يتخللها حركات استعراضية ورقصات لا تتناسب مع قدسية المكان، وخاصة المناطق القريبة من المسجد الأقصى ، وأشار ناشطون فلسطينيون إلى أن العروض الإسرائيلية تتنافى بشكل كامل مع حقيقة الآثار والمعالم العربية والإسلامية في المدينة المقدسة.

وتسعى الفعاليات الإسرائيلية لإلقاء ظلال يهودية وغربية المعالم الإسلامية في المدينة المقدسة ، والتي تدل على تاريخ وحضارة هذه الأرض، وذلك في إطار اعتماد الاحتلال  أساليب غير معتادة  لتهويد مدينة القدس  عبر التهويد الثقافي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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