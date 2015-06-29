نتنياهو: إقامة سياج أمني 30 كيلومتر مع الأردن

بنيامين نتنياهو

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النقاب عن أن حكومته قررت البدء في إقامة سياج أمني جديد بطول ثلاثين كيلومترا على الحدود الجنوبية مع الأردن.

وقال نتنياهو في لقاء مع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إن السياج ضروري للغاية من أجل أمن إسرائيل، وإنه سيقام بالكامل داخل ما سماها الأراضي الإسرائيلية.

وكان المجلس الأمني قد اتخذ قرارا مهما وهو مواصلة بناء السياج على حدودنا الجنوبية هذه المرة من إيلات شمالا بطول ثلاثين كيلومترا حتى المطار الذي يقام في منطقة تمناع ، وهذا أمر مهم لأمننا القومي .

السياج يضاف إلى ذلك الذي بني على الحدود مع سيناء ومنع استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين والعناصر الإرهابية وما أقيم على حدودنا في الجولان .

أريد أن أوضح أن هذا السياج سيقام كله داخل الأراضي الإسرائيلية ولن يمس مطلقا سيادة المملكة الاردنية الهاشمية ولا مصالحها القومية.