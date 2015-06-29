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منسق أسطول الحرية يدعو المجتمع الدولي لحماية المرزوقي

29/6/2015

قال منسق أسطول الحرية "رامي عبده" إن سلاح البحرية الإسرائيلية سيطر على السفينة (ماريان) وهي في طريقها إلى قطاع غزة واقتادها إلى ميناء أسدود مساء الأحد.

وأشار "عبده" خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الاثنين بقطاع غزة قائلا  "إن  القوارب الاسرائيلية هاجمت السفينة في حدود الساعة الواحدة بعدما حاصرتها ثم انقطع الاتصال عن السفينة ماريان تماما، إلى أن أعلنت سلطات الاحتلال اقتياد السفينة إلى ميناء أسدود".

ومن جانبها ذكرت مراسلة الجزيرة أن السلطات الإسرائيلية أعلنت وصول السفينة ماريان إلى ميناء أسدود عصر اليوم (الاثنين).

في سياق متصل دعا أعضاء تحالف أسطول الحرية ،المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم اتخاه القرصنة الإسرائيلية، على أسطول الحرية ، كما دعوا كلا من الحكومة السويدية والشعب التونسي لتحرك بشكل عاجل ومنع الاعتداء على النشطاء المشاركين في الاسطول وفي مقدمتهم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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