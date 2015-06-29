مقتل العشرات من الشرطة و الحشد الشعبي و الصحوات بالعراق

مقاتلون تابعون للحشد الشعبي الشيعي في العراق ( ارشيف )

قالت مصادر أمنية عراقية إن أربعة من مليشيات الحشد الشعبي قـُتلوا وأُصيب تسعة منهم أربعة جنود في قصف صاروخي لتنظيم الدولة الإسلامية استهدف مواقعهم جنوب شرقي الفلوجة.



وأضافت المصادر أن القصف أسفر كذلك عن تدمير مخزن للأسحة والعتاد، وإحراق عربتين عسكريتين للجيش.



وفي قرى زوبع جنوب غربي بغداد قـُتل ثلاثة من الشرطة بتفجير عبوة ناسفة في منطقة العناز، أدى كذلك إلى تدمير عربة عسكرية وإلحاق أضرار بأخرى.



وفي الطارمية شمال بغداد قـُتل إياد المشهداني، القيادي في الصحوة، مع ثلاثة من مرافقيه في اشتباكات مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.



وفي سد حديثة غربي الأنبار قـُتل خمسة من الصحوات وجندي، وأصيب ثلاثة جنود في قصف لتنظيم الدولة الإسلامية استهدف مقرا للجيش.



كما أعلن تنظيم الدولة مقتل وإصابة عدد من أفراد الصحوات، وتدمير ثلاث عربات كانت تقلهم، في هجوم بسيارة ملغمة في الخسفة قرب حديثة.