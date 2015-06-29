البث الحي
منوعات

مقتل العشرات من الشرطة و الحشد الشعبي و الصحوات بالعراق

29/6/2015
 
مقاتلون تابعون للحشد الشعبي الشيعي في العراق ( ارشيف )

قالت مصادر أمنية عراقية إن أربعة من مليشيات الحشد الشعبي قـُتلوا وأُصيب تسعة منهم أربعة جنود في قصف صاروخي لتنظيم الدولة الإسلامية استهدف مواقعهم جنوب شرقي الفلوجة.

وأضافت المصادر أن القصف أسفر كذلك عن تدمير مخزن للأسحة والعتاد،  وإحراق عربتين عسكريتين للجيش.

وفي قرى زوبع جنوب غربي بغداد قـُتل ثلاثة من الشرطة بتفجير عبوة ناسفة في منطقة العناز، أدى كذلك إلى تدمير عربة عسكرية وإلحاق أضرار بأخرى.

وفي الطارمية شمال بغداد قـُتل إياد المشهداني، القيادي في الصحوة، مع ثلاثة من مرافقيه في اشتباكات مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي سد حديثة غربي الأنبار قـُتل خمسة من الصحوات وجندي، وأصيب ثلاثة جنود في قصف لتنظيم الدولة الإسلامية استهدف مقرا للجيش.

كما أعلن تنظيم الدولة مقتل وإصابة عدد من أفراد الصحوات، وتدمير ثلاث عربات كانت تقلهم، في هجوم بسيارة ملغمة في الخسفة قرب حديثة.

المزيد من منوعات

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

ماكرون: فرنسا ستبيع السلاح لمصر بغض النظر عن سجل حقوق الإنسان (فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تعرف على أكبر 25 شركة مصنّعة للأسلحة في العالم

تطور مبيعات الأسلحة في العالم لا سيّما الأمريكية منها (روتيرز)