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لافروف : لا بد من تنسيق الجهود لمكافحة تنظيم الدولة

29/6/2015
المباحثات الروسية السورية

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دول منطقة الشرق الأوسط إلى تنسيق الجهود المشتركة لمكافحة "الإرهاب" المتمثل في تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وتنظيمات أخرى مشابهة ..

وأشار لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك في موسكو مع نظيره السوري وليد المعلم، إلى أن مهمة المجتمع الدولي هي التخلي عن فرض حلول على السوريين وخلق ظروف ملائمة للحوار بينهم.

و اضاف "إدراكنا للخطر المشترك يجب أن يتخطى الطموحات الجيوسياسية الفردية والأهداف الأحادية الجانب".

 و شدد على انه "يمكن تخطي الخلافات من خلال الحوار ولكن من الصعب إجراء حوار بين دول مهددة بخطر الاحتلال من قبل "الإرهابيين" وتحولها إلى دولة خلافة"على حد وصفه.

فيما يتعلق بتشكيل توافق بين هذه الدول، قد لا يكون ذلك تحالفا بمعناه التقليدي ، لكن سيكون هناك تنسيق في خطوات جميع الأطراف التي تكافح الإرهاب.

من جهته قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن الحل للأزمة السورية يجب أن يكون سياسيا، لكن هذا الحل يصطدم بازدواجية المعايير من قبل الدول التي تتآمر على سوريا، بحسب تعبيره.

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