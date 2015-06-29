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صور أولية لحادث تفجير موكب النائب العام المصري

29/6/2015

تداول عدد من النشطاء المصريين  عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور الأولية، للتفجير الذي تعرض له موكب النائب العام المصري هشام بركات صباح اليوم (الاثنين).

وكان موكب النائب العام قد تعرض لعملية تفجير صباح اليوم أمام منزله مما أدي لإصابته وعدد من الحراس الخاص به ، بجانب تفجير عدد من السيارات الموجودة بمكان الحادث.

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة للتليفزيون المصرية بإن النائب العام أصيب بخلع في الكتف وجرح قطعى بالأنف.

في سياق متصل أمر النائب العام المساعد بتفريغ كاميرات المراقبة بموقع حادث تفجير موكب النائب العام

ولم تكشف بعد الجهات المعنية حجم الخسائر وحقيقة الوضع الصحي للنائب العام إلا أن التلفزيون المصري نقل عن مصادر بوزارة الصحة نقل النائب العام إلى مستشفي النزهة لتلقى العلاج وذكرت أن إصابته طفيفة.

وتشير الصور لحجم الدمار الذي خلفه الانفجار الذي وقع صباح اليوم أمام منزل النائب العام .وإليكم ألبوم الصور
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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المصدر : الجزيرة مباشر
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