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رئيس المفوضية الأوروبية ينتقد الحكومة اليونانية

29/6/2015

رئيس المفوضية الأوروبية ينتقد حكومة اليونان

وجه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر انتقادا شديدا للحكومة اليونانية بسبب رفضها اتفاق التمويل مقابل الإصلاحات وقال إنه شخصيا شعر بأنه تعرض للخديعة.

وقال يونكر إنه مازال يعتقد بأن خروج اليونان من منطقة اليورو ليس خيارا مطروحا لكنه حذر من أنه وحده لن يكون بمقدوره أن يحمي أثينا من القادة الآخرين الذين قد لا يوافقوه الرأي في داخل الاتحاد الأوروبي.

وخلال مؤتمر صحفي طارئ بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل استعرض يونكر ما قال إنه عرض عادل لليونان أفضل اجتماعيا مما سعت إليه حكومة أثينا متجاوزا بندائه هذا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إلى الناخبين الذين دعاهم تسيبراس إلى رفض الاتفاق في استفتاء سيجرى يوم الأحد.

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