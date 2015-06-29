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"تقصي حقائق حرب غزة"تتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب

29/6/2015
العدوان الاسرائيلي على غزة "ارشيف"

قالت ماري ديفيس  رئيسة لجنة تقصي الحقائق في حرب غزة إن إسرائيل نفذت جرائم ترقى الى جرائم حرب خلال عدوانها على قطاع غزة  اثناء عرض تقرير اللجنة على مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقد خلص التقرير الى تنفيذ إسرائيل جرائم ترقى الى جرائم حرب خلال عدوانها على قطاع غزة، الذي أدى الى استشهاد ألف وأربعمئة واثنين وستين فلسطينيا من المدنيين، ثلثهم أطفال.
 
كما وجه التقرير اتهامات إلى الفصائل الفلسطينية بانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب أيضا. وقد تغيبت إسرائيل عن الجلسة، وقال رئيس وزرائها إن حكومته تدرس الانسحاب من اللجنة بعد التقرير الذي أعدته.

وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بعثة تقصي الحقائق التي عينها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة حول الحرب الاسرائيلية على غزة بأنها لجنة منافقة .

وحسب اذاعة الجيش الاسرائيلي فقد قال نتنياهو ذلك خلال الجزء المغلق للجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست اليوم .

حيث رد على رئيس حزب اسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان وزير الخارجية السابق الذي قاطعه قائلا " كوزير للخارجية قررت الغاء عضوية اسرائيل في هذه اللجنة فلماذا غيرت هذا القرار اذن " .

هنا رد نتنياهو سوف ندرس بقاءنا في هذه اللجنة او الانسحاب منها بعد التقرير الذي اعدته .

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