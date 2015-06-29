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تفاعل واسع للتواصل الاجتماعي على #النائب_العام

29/6/2015
 آثار استهداف موكب النائب العام المصري

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال واسعة على إصابة النائب العام المصري "المستشار هشام بركات" إثر استهداف موكبه بعبوة ناسفة أدت إلى إصابته و5 من رجال الأمن بجروح، حسب وزارة الصحة.

ودشن النشطاء هاشتاج #النائب_العام،ليسجلوا من خلاله ردود أفعاله عن حادث التفجير ومواقفهم من النائب العام الذي أحيل في عهده عدد من النشطاء من تيارات سياسية مختلفة للمحاكمة.

وقال "د.محمد محسوب" وزير الشؤون النيابة السابق:  تبدأ التفجيرات وأعمال العنف كلما اقترب غضب شعبي من محاصرة  سلطة القمع والفساد فتحاول الإفلات من المحاسبة بافتعال معركة، لا شيء يحميكم من السقوط"

وقال "يحيى حامد" وزير الاستثمار السابق: "سيسقط الانقلاب وسيخرج الشعب المظلوم على السلطة الظالمة المغتصبة مهما حاولوا تخويف الشعب بإرهاب مصطنع من أيدي سلطة الانقلاب".

وقالت "مها عزام" رئيس المجلس الثوري المصري في مداخلة على قناة الجزيرة مباشر إن "العنف بدأ من النظام وانتقل لجهات آخرى".

أما الكاتب الصحفي "مصطفى بكري" فقال:  "المحاكمات العسكرية هي الحل, البلد في حالة حرب, الإرهاب يتصاعد ويطال الكثيرين وعناصره تحاكم منذ سنوات, لو كانت هناك مواجهات حاسمة وسريعة".

وقال المستشار "وليد شرابي" المتحدث باسم حركة قضاه من أجل مصر: "الحديث حول عبوة ناسفة زرعها مجهولون أسفل سيارة نائب عام الانقلاب رواية مفضوحة الكذب !!! هذا العمل لا يمكن تنفيذه إلا باتفاق مسبق بين عدة جهات أمنية".

وقال الناشط الحقوقي "هيثم أبو خليل": استهداف "هشام بركات" توقيته عجيب بعد ساعات من نشر ولاية سيناء فيديو استهداف قضاة العريش و قبل ساعات من يوم30 يونيو وبعدها ذكرى الانقلاب الدموي. كل الاحتمالات واردة حول من يقف خلف هذا التفجير لكن السؤال هنا: من يملك معلومات دقيقة عن خريطة تحرك أهم شخصية قضائية في مصر؟".

وقال "د.طارق سويدان" الداعية الإسلامي: " أسأل الله تعالى جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحفظ ?#‏مصر من شر الإرهاب ونار الحرب الأهلية التي يجرها إليها الانقلاب العسكري. فلا نهضة للأمة إلا بنهضة مصر, وتخريب مصر لا يَصْب إلا لصالح أعداء الأمة".

وقال "د.طارق الزمر" رئيس حزب البناء والتنمية في مداخلة على قناة الجزيرة مباشر: " إن ما تقوم به سلطة الانقلاب من عنف وقمع ستؤدي إلي هذا المسار وهم المستفيدون, إلا أننا كأنصار ثورة يناير ندعو إلى الاستمرار في السلمية ومحاصرة هذا الانقلاب حتى إسقاطه".   

المصدر : الجزيرة مباشر
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