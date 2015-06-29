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انفجار يستهدف النائب العام المصري وأنباء عن إصابته

29/6/2015
 النائب العام المصري المستشار هشام بركات

قال التليفزيون المصري إن عبوة ناسفة استهدفت موكب النائب العام صباح اليوم (الاثنين) مؤكداً وقوع إصابات.

ونقلت  وكالة الأنباء الفرنسية    عن مصدر  أمني إن موكب النائب العام المصري "المستشار هشام بركات" تعرض لانفجار عبوة ناسفة.

ونقلت مصادر صحفية في القاهرة عن مصدر قضائي أن موكب النائب العام تعرض لمحاولة اغتيال من خلال تفجير سيارته بوضع عبوة ناسفة أسفلها، وأنه أصيب جراء الحادث الذي وقع بجوار سور الكلية الحربية في مصر الجديدة. 

كما أشارت المصارد ذاتها لنقل النائب العام لمستشفي النزهة شرقي القاهرة لتلقي العلاج .

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