انفجار يستهدف النائب العام المصري وأنباء عن إصابته

النائب العام المصري المستشار هشام بركات

قال التليفزيون المصري إن عبوة ناسفة استهدفت موكب النائب العام صباح اليوم (الاثنين) مؤكداً وقوع إصابات.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني إن موكب النائب العام المصري "المستشار هشام بركات" تعرض لانفجار عبوة ناسفة.

ونقلت مصادر صحفية في القاهرة عن مصدر قضائي أن موكب النائب العام تعرض لمحاولة اغتيال من خلال تفجير سيارته بوضع عبوة ناسفة أسفلها، وأنه أصيب جراء الحادث الذي وقع بجوار سور الكلية الحربية في مصر الجديدة.

كما أشارت المصارد ذاتها لنقل النائب العام لمستشفي النزهة شرقي القاهرة لتلقي العلاج .