المتحدث الاعلامي للإخوان يحمل السلطة اغتيال النائب العام

شعار جماعة الاخوان المسلمين

حمّل محمد منتصر المتحدث الاعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين ما وصفها بالسلطات الانقلابية المسؤولية عن قتل النائب العام، معتبرا أن السلطة أسست للعنف، وحولت الساحة المصرية من تجربة ديمقراطية واعدة إلى ساحات قتل جماعي وعنف، حسب تعبيره.



وأكدت جماعة الإخوان في بيان متحدثها أن القتل مرفوض من جانبها، وأن الواقع المصري الحالي تجاوز الجميع، وأنه لا سبيل لوقف هدر هذه الدماء إلا بكسر الانقلاب العسكري والتمكين للثورة.



وأضاف البيان أن العنف والقتل الذي قننه النائب العام من خلال تسهيل القتل والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري، شكّل قطاعا مليئا بعشرات الآلاف من المظلومين.



وأضاف أن استهداف بركات يكشف للجميع أن الأجهزة الأمنية لا يمكنها إلا مواجهة السلميين العزَّل في الشوارع، وفق ما جاء في البيان