ابنة النائب العام المصري: أنا بنت البطل

النائب العام هشام بركات

نعت مروة بركات نجلة النائب العام المصري هشام بركات ، الذي قتل اليوم على إثر تفجير بسيارة مفخخة استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة.

وقالت مروة بركات القاضية بدرجة رئيس محكمة عبر تدوينة على صفحة منسوبة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " أنا بنت البطل ، أنا كنت بنت نائب عام مصر، ودلوقتي بنت البطل أيوة أنا بنت البطل".

وكانت مروة بركات علقت في صفحة منسوبة لها على موقع التواصل الاجتماعي بعد مقتل والدها قائلة " كسروا ضهري يا بطل يا للي كنت ضهري ، انت هتفطر من غيري دلوقتي بس جيالك مش هتأخر عليك ، جيالك يابختك يانور عيني"

يذكر أن تفجيرا بسيارة مفخخة استهدف موكب النائب العام المصري هشام بركات بمصر الجديدة صباح اليوم أدى الى مقتله وإصابة اخرون.