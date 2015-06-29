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أطفال غزة: يا زعماء العرب أليس المرزوقي من العرب

29/6/2015
 جانب من الوقفة – (الجزيرة مباشر)

نظم أطفال من قطاع غزة وقفة احتجاجية تنديداً بمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول أسطول الحرية 3 إلى القطاع.
ووجه أحد الأطفال،  في بيان باللغة العربية وآخر تلته فتاة  باللغة الإنجليزية، رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس منظمة المؤتمر الإسلامي  بالتدخل.

جاء في الرسالة: سلام الله عليكم أيها المحاولون على متن قوارب العزة وسلام الله على العائدين إلى بلادهم ولم يتمكنوا من الوصول بسبب عنجهية المحتل الإسرائيلي .
وأضافت الرسالة: لم نسمع منكم أيها العرب سوى الصمت فيا من تتزعمون  العرب أليس "المنصف المرزوقي" من العرب؟ لم يا عرب خذلتم أنفسكم؟ فقط أشعرونا أنكم تحملون همنا ولو من بعيد, مسؤوليتكم هذه المرة ليست تجاهنا وحدنا, فالعجز عيب, أرونا علاقاتكم الدبلوماسية وحجمكم الكبير, وطالبوهم بحماية إنسانية لمن حاول الوصول إلى غزة.

وطالب الأطفال أحرار العالم بالخروج  بأساطيل الحرية 4 و5 و6  مقدرين سعيهم للوصول بأسطول الحرية 3 إلى القطاع, وتمنوا لهم الأمان وأن يعودوا إلى أوطانهم بسلام من غدر الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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