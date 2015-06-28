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مقتل 7 من أسرة واحدة بطائرات قوات بشار وقت الإفطار

28/6/2015
 
إنقاذ طفل بعد قصف منزله ببرميل متفجر سوريا  ـ أرشيف

قتل 7 أشخاص من عائلة واحدة ، ومازال آخرون تحت الأنقاض، جراء استهداف طائرات النظام السوري حي الهُــلـُّـك، وألقت الطائرات نحو 6 براميل متفجرة على تجمعات سكنية داخل الحي، تزامناً مع وقت الإفطار، فتسببت في قتل وجرح عدد من النساء والأطفال.

من ناحية اخرى قال "أبو المج"د قائد جبهة أنصار الإسلام إحدى فصائل المعارضة السورية المسلحة والتابعة للجبهة الجنوبية إن معركة انطلقت ضد قوات النظام بهدف فتح ممر إنساني للمحاصرين منذ نحو عامين في ريف دمشق الغربي.

في غضون ذلك أفادت مصادر أن اشتباكات اندلعت بين مقاتلي المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري في مناطق عدة بمدينة درعا.

وأضافت أن مقاتلي المعارضة استهدفوا بالأسلحة الثقيلة معاقل النظام في ساحة بُصرى وسط المدينة، بينما تشهد أحياء درعا المحطة اشتباكات بين الطرفين سقط خلالها عدد من الجرحى. في غضون ذلك قصفت طائرات النظام بلدة بُصر الحرير/ في ريف المحافظة.

وأعلنت المعارضة المسلحة بدء معركة ضد قوات النظام انطلاقا من  القنيطرة، بهدف استكمال التقدم نحو ريف دمشق الغربي وضرب أهداف عسكرية هناك.

وقال 3 من قادة هذه الفصائل في بيان تلوه في مؤتمر صحفي أن هذه المعركة تشارك فيها أغلبية الفصائل المقاتلة في جنوب سوريا.

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