"مصحف وتي شيرت" جوائز أبو تريكة للفائزين بمسابقته

أبو تريكة مع الفائزين في مسابقته الرمضانية

تجاوب جمهور موقع تويتر بشكل واسع مع المسابقة الرمضانية التي أطلقها لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، على حسابه على تويتر ، حيث تسجل المسابقة ألاف الردود يوميا، في الوقت الذي خصص فيه اللاعب جائزة مصحف و"تى شيرت" منتخب مصر الخاص به، يسلمها أبو تريكة للفائز ويأخذ صورة معه وينشرها على صفحته الرسمية على فيس بوك وتويتر.

كم مرة ورد ذكر مكة في القرآن الكريم ؟ وما الآيات الدالة علي ذلك؟ خلق من خلق الله تعالي ورد ذكرها في القرآن الكريم بصيغة المفرد وصيغة الجمع(310)مرة. فما هي؟ ما هى السور التي استفتحت بالاستفهام؟ ما هي سُوَر القرآن الكريم التي سُمَّيت بأسماء الأنبياء ؟ .. نماذج أسئلة المسابقة التي ينشرها أبو تريكة, والتي لاقت رواجاً وإعجاباً واسعاً من الجمهور.

ونستعرض هنا بعض تغريدات أبو تريكة والمتابعون له على صفحته على تويتر وفيس بوك: كتب أبو تريكة: " مبروك لعبد الخالق واشكره جداً علي مجيئه من الشرقية مخصوص" بينما رد " شاركي" أحد المشاركين في المسابقة والمقيم بالسعودية " يا ماجيكو انا لو كسبت هجيلك من السعودية مخصوص" .

مع إحدى الفائزات

" ملك القلوب" و " محبوب العرب" ألقاب أطلقها متابعوه على تويتر في تعليقاتهم مبديين إعجابهم الواسع بالمسابقة, تعليق من أبانوب مجدي يطلب من أبو تريكة أن يجعل المسابقة في موضوعات آخرى غير دينية لأنه مسيحي ويود المشاركة حيث يقول" عمل مسابقة في اي حاجة مش دينية عشان اكسب معاك يا تريكة "

وسخر أحد المعلقين قائلا له: " المفروض تعمل إفطار جماعي للفائزين و المتابعين يا تريكه.. احنا مش كثير .. حوالى 400 ألف متابع بس", وعلق آخر " علي فكره شوف كام واحد بسببك بيفتح ويبحث ويستفيد، خليها لأخر الشهر وأحصل على ثواب وخلينا نكسب".

وكتب رامي خلف على فيس بوك: " أنا زملكاوي جدا جدا جدا جدا بس أقسم بالله بموت فيك لإنك محترم وياعم جوايز ايه انت جايزتنا والله ربنا يبارك فيك يارب وكل اللي في الدوحة بيسلموا عليك يا كابتن يامحترم "

بينما دعا رامي محمد أبو تريكة للإفطار في منزله, وما زال ينتظر رده حيث كتب قائلا: " كل سنة وإنت طيب يا نجم أنا عارف إنك مش ممكن تقبل دعوتي على الإفطار .بس أنا اتمنى إنك تقبل الدعوة انت والأسرة الكريمة بتناول الإفطار معي وعائلتي في الإسكندرية".