كاميرا الجزيرة في إفطار الجالية الإسلامية بأحد مساجد نيويورك

إفطار جماعي يحضره أكثر من 120 من الجالية العربية والإسلامية يومياً في مسجد مصعب بن عمير بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية, حضرته كاميرا الجزيرة مباشر, يقول أحد منظمي الإفطار أن هدفهم الحفاظ على هذه العادة التي تتميز بها بلادنا الإسلامية حيث نتجمع على مائدة إفطار واحدة في جو عائلي أخوى, ونتبادل إلقاء الخواطر الدينية والروحانية حتى صلاة العشاء والتراويح.

يضيف أن الإفطار يحضره كافة الجنسيات العربية والإسلامية في المنطقة حيث يجلس على المائدة الواحدة المغربي والفلسطيني والمصري والليبي واليمني والباكستاني وغيرهم في جو أخوي, نتعرف على بعضنا الآخر ويقص كل منا عادات وتقاليد بلاده في رمضان, ويقول آخر أن يحرص هو وأسرته على حضور هذا الإفطار الجماعي يومياً حتى يعيشوا أجواء رمضان في بلادهم, ويصطحبوا أطفالهم معهم, فرمضان له طعم خاص في المسجد.

يقول أحد المشاركين أن الأمريكان من غير المسلمين يعلموا أننا الآن في شهر رمضان وهو شهر نصوم فيه ويحترموا ذلك عض أصدقائنا يعملوا عند أمريكيين فيسمحوا لهم بأخذ راحة وقت الإفطار وللصلاة.