كاميرا الجزيرة بإفطار الجالية الإسلامية في مسجد بنيويورك

إفطار جماعي يحضره أكثر من 120 من الجالية العربية والإسلامية يومياً في مسجد مصعب بن عمير بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية, حضرته كاميرا "الجزيرة مباشر", يقول أحد منظمي الإفطار أن هدفهم الحفاظ على هذه العادة التي تتميز بها بلادنا الإسلامية حيث نتجمع على مائدة إفطار واحدة في جو عائلي أخوى, ونتبادل إلقاء الخواطر الدينية والروحانية حتى صلاة العشاء والتراويح.

يضيف أن الإفطار تشارك به كافة الجنسيات العربية والإسلامية في المنطقة حيث يجلس على المائدة الواحدة المغربي والفلسطيني والمصري والليبي واليمني والباكستاني وغيرهم في جو أخوي, نتعرف على بعضنا الآخر ويقص كل منا عادات وتقاليد بلاده في رمضان, ويقول آخر أنه يحرص هو وأسرته على حضور هذا الإفطار الجماعي يومياً حتى يعيشوا أجواء رمضان في بلادهم, ويصطحبوا أطفالهم معهم, فرمضان له طعم خاص في المسجد.

يقول أحد المشاركين إن الأمريكان من غير المسلمين يعلمون أننا الآن في شهر رمضان وهو شهر نصوم فيه ويحترمون ذلك, كما يعمل عدد أصدقائنا تحت رئاسة أمريكيين غير مسلمين , وهم يسمحون لهم بأخذ راحة وقت الإفطار وللصلاة.