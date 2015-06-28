البث الحي
منوعات

رائد صلاح يشكر "الجزيرة مباشر" لنقلها التراويح من الأقصى

28/6/2015
الشيخ رائد صلاح

أعرب الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، عن شكره لقناة "الجزيرة مباشر" لنقلها صلاة التراويح من المسجد الأقصى، واصفا هذه الخطوة بأنها خدمة لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 
وقال الشيخ "رائد صلاح"  خلال مقابلة خاصه مع الجزيرة مباشر إن  نقل  الأخيرة لصلاة التراويح  هي خدمة للعرب والمسلمين والشعب الفلسطيني لأنها نجحت أن تدخل المسجد الاقصى الى كل بيت عربي ومسلم .

مشيرا إلى أنها  تقوي اللحمة ما بين هموم وطموحات الأمة المسلمة والعالم العربي والشعب الفلسطيني  من جهة والمسجد الاقصى والقدس المباركة من جهة

وأضاف "رائد صلاح" أن هذه الخطوة  قرينة  لقرب زوال الاحتلال ، مشيرا إلى أن حرية القدس والمسجد الأقصى  قد اقتربت ، وعما قريب إن شاء الله نلتقي مع كل الأمة المسلمة  لنصلي صلاة الشكر في المسجد الأقصى.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

تعرف على أكبر 25 شركة مصنّعة للأسلحة في العالم

تطور مبيعات الأسلحة في العالم لا سيّما الأمريكية منها (روتيرز)