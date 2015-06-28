رائد صلاح يشكر "الجزيرة مباشر" لنقلها التراويح من الأقصى

الشيخ رائد صلاح

أعرب الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، عن شكره لقناة "الجزيرة مباشر" لنقلها صلاة التراويح من المسجد الأقصى، واصفا هذه الخطوة بأنها خدمة لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.



وقال الشيخ "رائد صلاح" خلال مقابلة خاصه مع الجزيرة مباشر إن نقل الأخيرة لصلاة التراويح هي خدمة للعرب والمسلمين والشعب الفلسطيني لأنها نجحت أن تدخل المسجد الاقصى الى كل بيت عربي ومسلم .

مشيرا إلى أنها تقوي اللحمة ما بين هموم وطموحات الأمة المسلمة والعالم العربي والشعب الفلسطيني من جهة والمسجد الاقصى والقدس المباركة من جهة



وأضاف "رائد صلاح" أن هذه الخطوة قرينة لقرب زوال الاحتلال ، مشيرا إلى أن حرية القدس والمسجد الأقصى قد اقتربت ، وعما قريب إن شاء الله نلتقي مع كل الأمة المسلمة لنصلي صلاة الشكر في المسجد الأقصى.