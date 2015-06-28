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الداخلية الكويتية: منفذ الهجوم على المسجد سعودي الجنسية

28/6/2015
 الداخلية الكويتية أعلنت أن منفذ الهجوم سعودي الحنسية-(الأناضول)

كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن هوية الانتحاري الذي فجر نفسه يوم الجمعة الماضي في مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر وقالت إنه سعودي الجنسية ويدعى فهد سليمان عبد المحسن القباع.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد أن الانتحاري دخل الكزيت فجر يوم الجمعة عن طريق المطار وهو نفس اليوم الذي وقع فيه الهجوم.

وكانت  الوزارة قد أعلنت أن أجهزة الأمن المعنية تمكنت بعد ضبط سائق المركبة الذي تولى توصيل الانتحاري إلى مسجد "الإمام الصادق" وفر بعد التفجير مباشرة من القبض على صاحب المنزل الذي آواه وذلك بعد عثورها السبت على السيارة التي أقلت الانتحاري واعتقال مالكها.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن السائق يدعى عبدالرحمن صباح عيدان سعود، وهو من مواليد عام 1989 ومن المقيمين بصورة غير قانونية، مشيرة إلى العثور عليه مختبئا بأحد المنازل بمنطقة الرقة، أما صاحب المنزل فهو "كويتي الجنسية، وأفادت التحقيقات الأولية بأنه من المؤيدين للفكر المتطرف المنحرف, وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وأسفر الهجوم الانتحاري على مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر في العاصمة الكويتية عن 27 قتيلا و227 جريحا، فيما تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم.

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