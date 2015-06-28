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الخارجية المصرية تعلن إطلاق مشاورات فلسطينية إسرائيلية

28/6/2015
 
الوفد الفلسطيني في مفاوضات سابقة ـ أرشيف

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية "بدر عبد العاطي" إن القاهرة تجري مشاورات مع الفلسطينيين والإسرائيليين حول سبل إعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها.

وكشف عبد العاطي عن زيارة قام بها "دوري غولد" المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية إلى القاهرة، بحث خلالها مع كبار المسؤولين في الخارجية المصرية استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

من جانبها، ذكرت تل أبيب أن "غولد" توجه إلى مصر بدعوة من الخارجية المصرية وأن مباحثاته هناك تركزت حول سبل تطوير العلاقات الثنائية.

وجاءت الزيارة بعد إعلان القاهرة تعيين سفير جديد لدى تل أبيب بعد أن كانت قد سحبت سفيرها في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة في العام 2012.

وتقول مصادر إسرائيلية إن السفير المصري الجديد سيزاول عمله في مقر السفارة في تل أبيب اعتبارا من سبتمبر المقبل.

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